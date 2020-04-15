МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго предлагает включить в тариф гарантирующих поставщиков на 2021-2023 годы прямые расходы на борьбу с коронавирусом и проценты по кредитам на пополнение оборотного капитала, но правила индексации тарифов на электроэнергию не будут пересматривать и дополнительного роста для населения не будет, сообщил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Такие предложения мы направили в Минэкономики в качестве антикризисных мер, которые разрабатываются для поддержки системообразующих предприятий отрасли", — ответил Грабчак в интервью "Коммерсанту" на вопрос, есть ли в числе предложений включение в тариф гарантирующих поставщиков на 2021–2023 годы прямых расходов на борьбу с коронавирусом и процентов по кредитам на пополнение оборотного капитала.

По словам замглавы Минэнерго РФ, предлагаемые меры не приведут к дополнительному росту тарифов в теплоснабжении, водоснабжении, а также на электроэнергию, индексация которых ограничена инфляцией.

"Никто не отменял правила по индексации тарифов, их не будут пересматривать. Поэтому совершенно точно для населения цены не вырастут выше показателей, установленных правительством. Даже если возникнут какие-то выпадающие доходы, логично, чтобы государство взяло на себя их погашение", — пояснил Грабчак.

Также, по словам замглавы Минэнерго РФ, ведомство попросило ФАС проработать вопрос неуменьшения необходимой валовой выручки для компаний по результатам исполнения инвестпрограмм на следующий год.