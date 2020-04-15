МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. За прошедшую неделю (с 6 по 12 апреля) в России снизились розничные цены на бензин. Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, входит в состав Минэнерго РФ).

В частности, бензин АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Сильнее всего цены на этот вид топлива снизились в Сибири — на 23 копейки — и составили 40,73 рубля за литр. На Урале снижение составило пять копеек, до 41,84 рубля. В ДФО — также на пять копеек — до 47,89 рубля. В регионах Северного Кавказа — на три копейки, до 44,05 рубля. Также на три копейки снизились цены в Приволжском федеральном округе и составили 42,26 рубля. На две копейки снизились цены в Центральном и Южном округах — до 42,72 рубля и 43,92 рубля соответственно. Минимальное снижение в 1 копейку за литр зафиксировано в Северо-Западном округе, до 43,15 рубля.

Бензин марки АИ-95 за прошедшую неделю подешевел в семи федеральных округах и стабилизировался в одном. Итак:

В Сибири бензин подешевел на 13 копеек, до уровня 43,26 рубля за литр.

На Дальнем Востоке — на семь копеек, до 50,11 рубля.

В Уральском округе — на четыре копейки, до 44,80 рубля.

ЮФО — на три копейки, до 47,71 рубля.

На Северном Кавказе — на три копейки, до 46,93 рубля.

В Центральной России — на две копейки, до 46,03 рубля. В Поволжье — на одну копейку, до 45,22 рубля.

В Северо-Западном федеральном округе за прошедшую неделю средняя цена АИ-95 не изменилась и составила 46,18 рубля за литр.