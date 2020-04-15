МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Акционеры проекта "Ямал СПГ" по итогам годового общего собрания 10 апреля избрали новый совет директоров компании, сменив в нем двух представителей от "Новатэка" и одного от французской Total, следует из материалов проекта.

Так, в новый состав совета со стороны "Новатэка" вошли Елена Гольм и Евгений Коган вместо Сергея Косопкина и Жан-Марка Ишбии. При этом Виталий Строков стал новым представителем со стороны Total вместо Арно Ле Фолля.

Остальные члены совета остались в прежнем составе. Это представители "Новатэка" Юрий Ерошин, Игорь Колесников, Ирина Ершова и Александр Рабинович, представитель Total Жан-Пьер Перрэ, представители CNPC Лю Чжи и Люй Цзин, представитель Silk Road Fund Дэнг Джингхуа.

В ходе собрания акционеры "Ямал СПГ" также приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год.

Кроме того, по итогам заседания совета 13 апреля его председателем была избрана Елена Гольм.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.