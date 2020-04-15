МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. "Ямал СПГ", проект "Новатэка" и его иностранных партнеров, по итогам 2019 года смог увеличить добычу газа в 2 раза — до 28,31 миллиарда кубических метров, говорится в годовом отчете компании.

Прошлый год стал первым, в течение которого все три технологические линии завода работали на полной производственной мощности от начала до конца. В 2018 году были последовательно запущены вторая и третья линия, а добыча газа составила 14,011 миллиарда кубов.

Добыча газового конденсата на проекте в 2019 году также выросла — на 56%, до 1,181 миллиона тонн. Кроме того, уточняется, что на собственное потребление проекта пришлось 2,3 миллиарда кубометров газа.

В отчете также сообщается, что согласно российской классификации начальные геологические запасы газа "Ямала СПГ", ресурсной базой которого является Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, по категории ABC1+C2 (разведанные и предварительно оцененные) на конец 2019 года составляют 1,5 триллиона кубов газа и 98 миллионов тонн конденсата. А по международной классификации SEC на конец года размер доказанных запасов составляет 690,432 миллиарда кубометров газа и 22,371 миллиона тонн конденсата.

"Имеющиеся запасы (доказанные P1)… позволяют обеспечить полную загрузку проектной мощности завода СПГ", — отмечается в докладе.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.