МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Правительство утвердило предлагавшиеся ранее изменения и корректировки в финансировании СПГ-терминала "Утренний" компании "Новатэк", связанные в первую очередь с увеличением инвестиций самой компании в проект из-за расширения его мощности, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Общий объем инвестиций в терминал теперь оценивается в 164,1 миллиарда рублей, из которых на бюджет приходится 103,2 миллиарда рублей, а на частного инвестора — примерно 60,9 миллиарда рублей. При этом часть этих средств уже была направлена на проект в 2019 году, в том числе 3,8 миллиарда рублей из бюджета на дноуглубительные работы.

В прошлой версии постановления инвестиции в терминал "Утренний" предполагались в объеме 144,2 миллиарда рублей, из которых бюджетные — 103,6 миллиарда, а частные — 40,6 миллиарда. Осуществить их планировалось в 2019-2022 годах. Нынешняя версия охватывает более длительный период — 2019-2024 года, что опять же связано с расширением мощности проекта, которую "Новатэк" объяснял подготовкой к будущим проектам. При этом срок ввода объектов федеральной собственности указан как 2022 год.

В целом из бюджетных средств предполагается выделение 24,403 миллиарда рублей в 2020 году, 34,222 миллиарда рублей в 2021 году, 40,738 миллиарда рублей в 2022 году. А с учетом частных инвестиций планируется направить на реализацию проекта 32,45 миллиарда рублей в 2020 году, 41,048 миллиарда рублей в 2022 году. Выделение частных инвестиций в объекты проекта, принадлежащие "Арктик СПГ-2", планируются также в 2023-2024 годах в размере 22,53 миллиарда рублей.

Терминал "Утренний" необходим для проекта "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк" и его иностранных партнеров. Изначально он планировался мощностью 21,6 миллиона тонн, из которых 19,8 миллиона отводились под СПГ и 1,8 миллиона под стабильный газовый конденсат. Однако теперь мощность терминала планируется вдвое больше — 43,2 миллиона тонн, из которых 39,6 миллиона придется на СПГ и 3,6 миллиона на конденсат.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ранее неоднократно отмечал, что компания проектировала терминал "Утренний" для "Арктик СПГ-2" сразу не под три, а под шесть линий с учетом будущего проекта "Арктик СПГ-1" (ориентировочная дата запуска — после 2026 года).