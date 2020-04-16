МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. АО "Прорыв" (входит в госкорпорацию "Росатом") заказало оценку конкурентоспособности перспективных российских проектов АЭС большой мощности с горизонтом до середины нынешнего века с учетом мер по сокращению выбросов парниковых газов, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Исполнитель этой научно-исследовательской работы должен будет изучить тенденции и причины изменения масштабов поддержки возобновляемой энергетики в мире с учетом достигнутых структурных, экологических и ценовых последствий. Этот анализ должен выполняться по ведущим странам, реализующим низкоуглеродные стратегии своего развития (включая ведущие страны Евросоюза, Китай и США).

Также предстоит провести сравнительный анализ конкурентоспособности альтернативных технологий для электро- и теплоснабжения с учетом усиления экологических факторов. Речь идет о перспективных проектах теплоэлектростанций на угле и природном газе, АЭС на тепловых и быстрых нейтронах, возобновляемых источниках энергии.

Наконец, надо будет проанализировать результаты моделирования вариантов низкоуглеродной структуры выработки электроэнергии по типам электростанций в единой энергосистеме России на рубеже 2050 года, учитывая при этом ограничения и затраты на сдерживание выбросов парниковых газов. Модельные расчеты надо будет вести с учетом различных гипотез о темпах и масштабах развития атомной энергетики.

Конкурентоспособность новых типов атомных электростанций и альтернативных энергетических технологий системной генерации в ЕЭС России будет оцениваться по показателю LCOE (levelised cost of electricity, полной приведенной стоимости производства электроэнергии) — величины, характеризующей затраты на всем жизненном цикле объекта, причем в данном случае с учетом платы за эмиссию парниковых газов.

Атомная энергетика в последние годы рассматривается в мире как основа безуглеродной энергетики будущего. По расчетам специалистов, для того чтобы обеспечить климатическую стабильность за счет сокращения выбросов парниковых газов, необходимо, в частности, увеличить совокупный объем атомной генерации в мире с нынешних 390 гигаватт до 930 гигаватт к 2050 году. Установленная электрическая мощность одного крупного энергоблока АЭС сейчас составляет порядка одного гигаватта.

АО "Прорыв" — технологический интегратор проектного направления "Прорыв". Осуществляет организацию, финансирование научно-технической деятельности и консолидацию результатов для последующей коммерциализации результатов проекта "Прорыв" — одного из главных современных мировых проектов в атомной энергетике, реализуемого в России ведущими отраслевыми учеными и специалистами.

В рамках проекта предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Как отмечают специалисты, практическое использование результатов проекта "Прорыв" создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий, которые позволят обеспечить конкурентоспособность атомной энергетики в сравнении с другими видами электрогенерации при безусловном приоритете безопасности.

В ЗЯТЦ за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно возрастет топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. То есть тем самым можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики, связанные с небезграничностью запасов природного урана и ростом объемов отработавшего ядерного топлива. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.