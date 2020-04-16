АЛМА-АТА, 16 апр /ПРАЙМ/. Спрос на нефтепродукты снизился в Казахстане из-за коронавируса и введенного в связи с распространением этого заболевания карантина, сообщила пресс-служба национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ).

В Казахстане подтвержден 1331 случай коронавируса, из них 16 случаев с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за эпидемии до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.

Как сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе КМГ, "в связи с введением карантина в крупных городах Казахстана и снижением потребления нефтепродуктов, нефтеперерабатывающие заводы работают на минимальных сбалансированных мощностях".

"Так, в апреле 2020 года значительно снизился спрос на основные виды нефтепродуктов: на автобензины и дизельное топливо – на 40%, на авиатопливо – на 70%. Об этом свидетельствует анализ динамики заявок от поставщиков нефти, поступающих в нефтеперерабатывающие заводы", — говорится в сообщении.

По данным КМГ, во избежание затоваривания объемы переработки нефти и производства нефтепродуктов на Атырауском, Павлодарском и Шымкентском НПЗ снижены до минимума. Заводы продолжают свою деятельность.

В Казахстане переработка нефти осуществляется на четырех предприятиях: ТОО "Атыраускии? нефтеперерабатывающии? завод", ТОО "Павлодарскии? нефтехимическии? завод" и ТОО "ПетроКазахстан Ои?л Продактс" (Шымкентскии? НПЗ), а также битумном заводе ТОО "СП "CASPI BITUM".