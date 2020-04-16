МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Потребление бензина в крупных городах РФ после введения режима самоизоляции упало на 35-50%, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"После введения мер самоизоляции, после введения этих мер, существенно снизилась мобильность населения в крупных городах, и падение потребления бензина сейчас составляет от 35 до 50 в разных городах, в среднем где-то — 40 с небольшим процентов", — сказал Сорокин

По его словам, падение потребления дизеля составляет 30-35%.

"По керосину в связи с остановкой авиасообщения как за границу, так и существенным сокращением внутри страны потребление упало более чем в два раза", — добавил замминистра.

Также Минэнерго РФ ожидает существенного падения потребления газа в стране в текущем квартале, заявил Сорокин.

"По второму кварталу — мы ожидаем падение потребления газа, не такое существенное, как на бензин, потому что это все-таки промышленный товар, но тем не менее, существенное", — дал он комментарий информационному центру мониторинга ситуации с коронавирусом.