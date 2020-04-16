МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. "Новатэк" готовит решения, направленные на снижение "углеродного следа" от своей деятельности, в том числе за счет использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на производстве, говорится в годовом отчете компании.

"Изменение климата сегодня является одной из наиболее важных мировых тем, и мы со всей серьезностью относимся к этому вопросу при принятии производственных решений", — сообщается в отчете. Отмечается, что в прошлом году компания проделала значительную работу для определения приоритетных целей устойчивого развития и выбора соответствующих целевых показателей, которые планируется представить в году нынешнем.

"Компания уделяет особое внимание выбросам парниковых газов и готовит необходимые решения по уменьшению углеродного следа, включая применение возобновляемых источников энергии на наших производствах", — добавляет компания.

"Новатэк" также отмечает, что одно из главных направлений уменьшения этого углеродного следа для всей нефтегазовой отрасли, наравне со снижением выбросов, — это наращивание доли добычи природного газа ведущими мировыми компаниями, и уточняет, что доля природного газа в его добыче на сегодняшний день составляет 83% и будет расти с дальнейшим развитием проектов производства сжиженного природного газа (СПГ).

"Новатэк" — крупнейший независимый производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже. В 2017 году компания вышла на международный рынок, запустив завод "Ямал СПГ" и начав экспорт сжиженного природного газа.