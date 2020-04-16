МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. "Новатэк" планирует производить на "Обском СПГ" около 300 тысяч тонн стабильного газового конденсата в год, говорится в отчете компании.

"Продолжается расширение портфеля СПГ-проектов компании: в 2019 году "Новатэк" начал работу над проектом "Обский СПГ", который будет работать на модифицированной лицензионной технологии сжижения газа "Новатэка". Производительность завода составит 5 миллионов тонн СПГ в год, максимальный объем производства стабильного газового конденсата – 0,3 миллиона тонн в год", — сообщается в отчете.

"В 2019 году завершена проработка основных технических решений (FEED), начато проектирование и подбор основного оборудования с широким вовлечением российских производителей", — также добавляет "Новатэк".

"Новатэк" планирует пилотный проект на основе собственной технологии сжижения "Арктический каскад" — завод "Обский СПГ" вблизи порта Сабетта. Его ресурсной базой станут месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское. В рамках проекта решено построить две технологические линии на 2,5 миллиона тонн каждая (5 миллионов тонн СПГ в год) с запуском первой в конце 2022 года — начале 2023 года, а второй — ещё через шесть-девять месяцев.

По состоянию на 31 декабря 2019 года объем доказанных запасов (по международной классификации SEC) месторождений Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское, расположенных в северо-восточной части полуострова Ямал, составил 159 миллиардов кубометров газа и 5 миллионов тонн газового конденсата. Доказанные и вероятные запасы (по классификации PRMS) месторождений составляют 264 миллиарда кубометров газа и 16 миллионов тонн газового конденсата.