МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Дочерние структуры Chevron продали венгерской MOL свои доли в нефтяных активах в Азербайджане за 1,57 миллиарда долларов, сообщила эта американская нефтяная компания.

"Корпорация Chevron объявила сегодня о том, что ее дочерние компании продали свои неоперационные доли в нефтяном месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)… и нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), расположенные в Азербайджане, венгерской MOL за 1,57 миллиарда долларов", — сообщает компания.

В начале ноября венгерская энергетическая компания MOL подписала контракт с компаниями Chevron Global Ventures Ltd. и Chevron BTC Pipeline, Ltd о покупке этих долей. Согласно контракту, MOL становится обладателем 9,57%-ной доли Chevron в АЧГ и 8,9%-ной — в БТД.

Контракт на разработку АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке — до 2050 года. Долевое участие в проекте теперь выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37%, AzACG (SOCAR) – 25%, MOL – 9,57%, Inpex – 9,31%, Equinor – 7,27%, ExxonMobil – 6,79%, TP – 5,73%, Itochu – 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31%.

Общая протяженность нефтепровода БТД — 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров — Грузии, 1076 километров — Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью — 18 мая 2005 года. Погрузка в танкер первой нефти с БТД состоялась летом 2006 года. Мощность прокачки нефтепровода составляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах. Чистая прибыль компании, приходящаяся на головную организацию, по итогам прошлого года составила 2,924 миллиарда долларов, что в пять раз меньше показателя года позапрошлогоднего.