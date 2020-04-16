МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Россия и Саудовская Аравия твердо привержены выполнению новой сделки ОПЕК+ и при необходимости готовы к принятию дальнейших мер вместе с альянсом и другими странами для стабилизации рынка, сообщило Минэнерго России по итогам телефонного разговора главы ведомства Александра Новака с его саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", — говорится в сообщении.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.