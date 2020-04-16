МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Россия и Саудовская Аравия уверены в выполнении партнерами по ОПЕК+ и другими производителями обязательств по сокращению добычи нефти, сообщило Минэнерго РФ.

"Россия и Саудовская Аравия также уверены, что их партнеры по ОПЕК + и другие производители выполнят взятые на себя обязательства", — сообщило ведомство по итогам телефонного разговора министра энергетики РФ Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.