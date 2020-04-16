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МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом ситуацию на рынке нефти в рамках регулярных контактов, говорится в пресс-релизе российского министерства по итогам переговоров.

"Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти", — говорится в сообщении.

"По итогам переговоров обе стороны отметили в совместном заявлении, что Россия и Саудовская Аравия провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти", — добавляет Минэнерго РФ.

При этом Минэнерго Саудовской Аравии в аналогичном релизе подчеркнуло, что телефонный разговор министров был конструктивным.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.