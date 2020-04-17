ПЕКИН, 17 апр /ПРАЙМ/. Китай в первом квартале 2020 года нарастил добычу нефти на 2,4% — до 47,5 миллиона тонн, природного газа – на 9,1%, до 48,3 миллиарда кубометров, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического управления.

В январе-марте объем добычи сырой нефти в Китае составил 48,5 миллиона тонн, что на 2,4% больше, чем за этот же период 2019 года. При этом объем переработки нефти за первые три месяца этого года в годовом выражении сократился на 4,6% — до 149,28 миллиона тонн. За указанный период Китай импортировал 127,19 миллиона тонн сырой нефти, рост в годовом выражении — 5,0%.

Отдельно в марте объем добычи сырой нефти в Китае составил 16,56 миллиона тонн, что на 0,1% меньше, чем в марте 2019 года, среднесуточная выработка около 534 тысячи тонн. При этом объем переработки нефти за март в годовом выражении сократился на 6,6% — до 50 миллионов тонн.

Объем добычи природного газа в январе-марте показал рост в 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 48,3 миллиарда кубометров. Отдельно в марте объем добычи природного газа в Китае составил 16,9 миллиарда кубометров, что на 11,2% больше, чем в марте 2019 года. В марте Китай импортировал 6,92 миллиона кубометров природного газа, снижение в годовом выражении – 0,2%, за первый квартал эта цифра достигла 24,66 миллиона кубометров, рост – 1,8%.

Помимо этого, за первые 3 месяца года в стране на 0,5% сократилось производство угля – за январь-март в Китае добыли 830 миллионов тонн угля, за этот же период КНР импортировала 95,78 миллиона тонн, рост по сравнению с январем-мартом прошлого года на 28,4%?