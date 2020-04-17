ЯКУТСК, 17 апр /ПРАЙМ/. В вахтовых поселках на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии введен карантин по коронавирусу, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Ранее сообщалось, что в обсерватор Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения помещены 59 контактных лиц, в изоляторе находятся 28 человек с признаками ОРВИ. Шесть работников месторождения госпитализированы в больницу города Ленска, у троих из них подтвержден коронавирус.

"Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев по представлению Главного санитарного врача республики ввел карантин на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в вахтовых поселках", — рассказали в оперштабе.

Въезд и выезд граждан за пределы карантинной зоны запрещен, кроме передвижения в целях обеспечения непрерывности производства с соблюдением противоэпидемических мер, под контролем оперативного штаба. Запрещено транспортное движение, кроме транспорта, обеспечивающего технологический процесс, доставку продовольствия и товаров первой необходимости, транспорта правоохранительных органов и медиков. Введен пропускной режим, силами МВД организуются круглосуточные посты.

По данным властей региона, на 17 апреля 11 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки, всего в республике зарегистрировано 47 случаев заболевания, 15 человек выздоровели.