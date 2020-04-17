МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток американской Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, по US GAAP в первом квартале 2020 года составил 7,376 миллиарда долларов против чистой прибыли в 421 миллион долларов годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненный убыток на акцию составил 5,32 доллара против прибыли в 0,3 доллара в первом квартале 2019 года.

В то же время компания указывает, что чистая прибыль без учета расходов и кредитов в первом квартале снизилась на 17%, до 351 миллиона долларов, или 0,25 доллара на акцию. "Результаты первого квартала включают расходы до вычета налогов объемом 8,5 миллиарда долларов, связанные в основном с обесценением гудвилла, нематериальных активов и других долгосрочных активов. Эти расходы, которые почти полностью были неденежными, были вызваны значительным снижением рыночных оценок в марте 2020 года", — поясняет Schlumberger.

Выручка компании в отчетном периоде сократилась в годовом выражении на 5%, до 7,455 миллиарда долларов. Выручка от работ на территории Северной Америки за три отчетных месяца сократилась на 17% в годовом выражении, до 2,279 миллиарда долларов. Выручка от контрактов на международных рынках выросла при этом на 2%, до 5,121 миллиарда долларов.

"Мировая экономическая активность резко падает, а разрушение спроса на нефть приводит к беспрецедентному дисбалансу спроса и предложения в диапазоне 20–30 миллионов баррелей в сутки", — комментирует компания ситуацию на мировом рынке в результате распространение коронавируса.

Компания ожидает, что глобальные капвложения сократятся примерно на 20% в 2020 году, при этом наибольшая доля сокращения придется на Северную Америку, где они, по оценкам Schlumberger, снизятся примерно на 40%.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.