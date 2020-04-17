МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Министерство энергетики РФ по поручению правительства сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), в него вошли 97 организаций, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Всего в перечень были включены 97 организаций, в том числе четыре из которых находятся в Республике Крым", — отмечает министерство.