ЛА-ПАС, 17 апр /ПРАЙМ/. Кризис экспорта природного газа Боливии, пострадавшего с прошлого года от внутренних проблем основных импортеров, Аргентины и Бразилии, углубляется из-за глобальной эпидемии коронавируса.

"Спрос на газ на рынках Аргентины и Бразилии… в последние месяцы сильно снизился, и надежды на его восстановление слабеют, потому что ни один рынок не застрахован от коронавируса", — заявил РИА Новости эксперт по нефти местной консалтинговой компании Materia Prima Plus Хуан Мануэль Браво.

По его словам, экспорт газа, единственные покупатели которого — соседние Аргентина и Бразилия, "терпит крах, от которого в лучшем случае он оправится не раньше, чем через пять лет".

Одной из причин этого спада, как отметил эксперт, является недавнее решение Бразилии сократить свои закупки до уровней, даже ниже "крайне низких" минимумов.

Четвертого апреля бразильская Petrobras проинформировала боливийскую нефтяную компанию YPFB о том, что по причинам форс-мажорных обстоятельств, вызванных кризисом в области здравоохранения, она будет в течение неопределенного времени закупать только 10 миллионов кубических метров газа в сутки, что на 4 миллиона ниже установленного минимума.

Похожая ситуация сложилась и с Аргентиной: вместо 20 миллионов кубометров южный сосед в настоящее время покупает у Боливии в среднем 10 миллионов кубометров газа в сутки.