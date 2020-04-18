МЕХИКО, 17 апр /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило в пятницу рейтинги важнейших мексиканских компаний энергетического сектора, включая нефтегазовую корпорацию Pemex и Федеральную комиссию по электроэнергии в связи с недавним снижением суверенного рейтинга Мексики.

"Fitch Ratings понизило международные долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте для Petroleos Mexicanos (Pemex), Федеральной комиссии по электричеству (CFE), Infraestructura Energetica Nova (IEnova) и Cometa Energia после понижения на этой неделе суверенного рейтинга Мексики до "BBB-" с "BBB"", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Согласно заявлению Fitch, понижение рейтингов Pemex и CFE отражает прямую связь этих компаний с суверенными рейтингами Мексики в соответствии с методологией Fitch по связанным с государством предприятиям (GRE).

"Рейтинги Pemex на три ступени ниже рейтингов суверена в результате продолжающегося ухудшения ее автономного кредитного профиля (SCP) до "ССС-" ("возможен дефолт" — ред.) на фоне спада в мировой нефтегазовой отрасли, предположений Fitch о низких ценах на нефть и ослабления кредитной связи между Мексикой и Pemex", — поясняется в докладе.

Это второе снижение кредитного рейтинга Pemex, который сейчас остановился на уровне "ВВ-", за две недели. Аналитики полагают, что в текущей ситуации уровень кредитоспособности компании ниже достаточного.

После начала нефтяного кризиса мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила, что располагает ресурсами для обеспечения ликвидности всех операций и обслуживания долга благодаря возобновляемым кредитным линиям и, кроме того, получает страховые выплаты со стороны пула страховщиков, предусмотренные при снижении цены на нефть ниже 49 долларов за баррель.

Долг компании перед международными кредиторами составлял по итогам 2019 года 103,7 миллиарда долларов. Снижение ежедневной добычи составило 7,4% по сравнению с 2018 годом (1,678 миллиона баррелей в день), годовая выручка упала на 16%, до 73 миллиардов долларов.

Поддержка нефтегазовой отрасли и государственной компании Petroleros Mexicanos (Pemex) заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Бюджет Мексики на 2020 год включает 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, снижение налоговой нагрузки в 2020-2021 годах составит 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов).