Moody's понизило рейтинг Мексики до Baa1 с негативным прогнозом
МЕХИКО, 18 апр /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство Moody's сообщило о снижении долгосрочного кредитного рейтинга Мексики с уровня А3 до уровня Ваа1, прогноз по рейтингу — негативный.
"Среднесрочные перспективы экономического роста Мексики существенно ослабли. Продолжающееся ухудшение финансового и операционного положения Pemex подрывает налоговую базу суверена, подверженную влиянию замедленния роста доходов и ослабления экономики. Политический и институциональный потенциал снижается", — говорится в сообщении агентства.
Moody's ожидает, что рост мексиканской экономики останется подавленным в среднесрочной перспективе, несмотря на устранение серьезного экономического спада этого года из-за шока от пандемии коронавируса, при этом рост экономики в лучшем случае составит в среднем 2% в 2021-23 годах.
Прогноз агентства представляет собой заметное ухудшение по сравнению со средним темпом роста в 2,7%, который экономика Мексики показала в 2010-2019 годах.
Ранее в апреле другое рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Мексики, а также крупных национальных энергетических компаний, включая дважды — Pemex.
https://1prime.ru/energy/20200418/831285354.html