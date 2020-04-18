МЕХИКО, 18 апр /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство Moody's сообщило о снижении долгосрочного кредитного рейтинга Мексики с уровня А3 до уровня Ваа1, прогноз по рейтингу — негативный.

"Среднесрочные перспективы экономического роста Мексики существенно ослабли. Продолжающееся ухудшение финансового и операционного положения Pemex подрывает налоговую базу суверена, подверженную влиянию замедленния роста доходов и ослабления экономики. Политический и институциональный потенциал снижается", — говорится в сообщении агентства.

Moody's ожидает, что рост мексиканской экономики останется подавленным в среднесрочной перспективе, несмотря на устранение серьезного экономического спада этого года из-за шока от пандемии коронавируса, при этом рост экономики в лучшем случае составит в среднем 2% в 2021-23 годах.

Прогноз агентства представляет собой заметное ухудшение по сравнению со средним темпом роста в 2,7%, который экономика Мексики показала в 2010-2019 годах.

Ранее в апреле другое рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Мексики, а также крупных национальных энергетических компаний, включая дважды — Pemex.