ВАШИНГТОН, 19 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на санкционное давление на Москву и жесткие меры американской администрации, отношения с Россией у него по-прежнему хорошие.

"Никто не был так суров с (президентом РФ Владимиром) Путиным, как я. И он это знает лучше всех. Посмотрите на санкции. Посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу… Но вместе с тем, у меня очень хорошие отношения с Путиным, у меня получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+, это сохранит нам Техас, Северную Дакоту, Оклахому и другие штаты", — ответил Трамп на вопрос журналиста, не считает ли он, что отношения с рядом стран, включая Россию, у США ухудшились.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.