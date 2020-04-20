МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров американской нефтесервисной компании Halliburton Inc., в январе-марте 2020 года составил 1,015 миллиарда долларов против прибыли в 152 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток Halliburton в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составил 1,16 доллара против прибыли в 0,17 доллара за первые три месяца 2019 года. Выручка компании составила 5,037 миллиарда долларов, что на 12% ниже аналогичного показателя 2019 года. Аналитики ждали выручку на уровне 5,02 миллиарда долларов.

Компания указывает, что выручка в североамериканском регионе, крупнейшем для Halliburton, составила 2,46 миллиарда долларов, что на 25% ниже показателя годичной давности.

Компания отмечает, что пандемия COVID-19 и связанные с ней экономические последствия привели к значительной нестабильности в нефтегазовой отрасли. Спрос на нефть значительно снизился в результате вспышки вируса и мер, принятых по всему миру для предотвращения распространения вируса. Компания также отмечает провал переговоров ОПЕК+ в начале марта на фоне разгара пандемии. Эти события оказали влияние на мировой спрос на нефть в сочетании с риском существенного увеличения предложения.

Halliburton отмечает, что не может оценить период времени, в течение которого будет сохраняться пандемия и связанные с ней рыночные условия. Финансовые результаты за первый квартал 2020 года отражают снижение активности в последней части квартала в разных точках мира. В течение оставшейся части 2020 года компания ожидает дальнейшего снижения выручки и прибыльности, особенно в Северной Америке.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки, разрабатывает IT-решения для отрасли. Корпорация представлена в 80 странах, число сотрудников превышает 50 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).