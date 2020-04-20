КИЕВ, 20 апр — ПРАЙМ. Все десять шахт и вспомогательных предприятий украинской компании ДТЭК "Павлоградуголь" в понедельник прекратили работу в связи с невостребованностью украинской энергетики, сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входит десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи невостребованностью украинской электроэнергии.

"Сегодня прекратили работу все десять шахт и вспомогательных предприятий "Павлоградуголь". Прибыльные шахты переведены в состояние комы — их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения. Остановка связана не с пандемией (коронавируса COVID-19 — ред). Украинский уголь стал ненужным на украинских ТЭС, теплоцентралях, потому что заинтересованные лица полгода заменяют его российским", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, из-за остановки угледобывающих предприятий Украина получит дефицит средств местных бюджетов шахтерских городов и регионов, а от этого пострадают все зависящие от бюджета сферы: коммунальщики, объекты местной инфраструктуры, медицинские и учебные заведения.

Ранее ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" с 1 апреля из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины".

По данным компании ДТЭК, из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего снизился объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что на данный момент из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлены около 30 угледобывающих шахт, в простое находятся около 40 тысяч работников угледобывающей сферы. После остановки предприятия "Павлоградуголь" еще около 18,7 тысячи шахтеров, работников фабрик и заводов уйдут в простой. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин разрабатывает меры по преодолению кризиса в энергетической отрасли.

ДТЭК — крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей. Компания принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.