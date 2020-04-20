МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Смена курса судна "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", на Египет может быть косвенным признаком того, что сроки достройки газопровода могут быть сдвинуты из-за упавших на фоне коронавируса цен, сказал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Принадлежащий "Газпрому" трубоукладчик "Академик Черский" в воскресенье в очередной раз сменил маршрут, однако новый пункт назначения не приближает судно к Балтийскому морю, где возобновления строительства ожидает "Северный поток-2". "Черский" теперь направляется в египетский Порт-Саид.

"Сложно сказать, связано ли изменение курса с тем, что "Академик Черский" будет использоваться для каких-то других целей или с необходимостью его модернизации, но это может быть косвенным признаком того, что работы по достройке трубопровода могут быть сдвинуты", — полагает аналитик.

Маринченко отмечает, что главной задачей "Газпрома" в 2020-2021 годах будет не завершение строительства "Северного потока-2", а балансирование денежных потоков в условиях беспрецедентного падения цен на газ в Европе. При этом компания может себе позволить на какое-то время отложить запуск проекта.

"Перенос ввода в эксплуатацию трубопровода на более поздние сроки почти никак не сказался бы на финансовых показателях компании, законтрактованных украинских транзитных мощностей более чем достаточно для выполнения экспортных контрактов", — подчеркнул эксперт.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.