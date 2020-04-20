МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Ряд членов ОПЕК+ предварительно согласны на проведение заседания министерского мониторингового комитета альянса в начале мая, секретариат ОПЕК на текущей неделе начнет консультации с министрами ОПЕК+ по вопросу проведения заседания комитета альянса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания.

Ранее пресс-служба МИД Венесуэлы сообщила, что президент страны Николас Мадуро в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести 10 мая заседание комитета по мониторингу механизма ОПЕК+.

"Заседание планируется, точной даты пока нет, планируется на начало мая, после вступления в силу сделки ОПЕК+. Уже есть предварительное согласие ряда членов. На следующей неделе ожидаются контакты по телефону генсека ОПЕК с членами формата, будут вестись консультации относительно воздействия соглашения на рынок и дальнейших шагов", — сообщил источник.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.