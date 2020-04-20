ВЕНА, 20 апр /ПРАЙМ/. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник поблагодарил госкорпорацию "Росатом" за пожертвование в размере 500 тысяч евро на помощь агентству в борьбе с коронавирусом.

"Большое спасибо "Росатому" за щедрое пожертвование агентству 500 тысяч евро во время COVID-19. Этот вклад поможет нам отправить больше оборудования для тестов и средств защиты странам, наиболее нуждающимся в них. Именно так мы победим вирус — вместе", — написал Гросси в Twitter.

Пресс-служба МАГАТЭ 1 апреля сообщила, что агентство отправит более чем 40 странам первую партию оборудования стоимостью около 4 миллионов евро, которое поможет в быстром диагностировании коронавируса. Направляемое оборудование поможет воспользоваться методом ПЦР, который является наиболее точным из имеющихся на данный момент.

Также известно, что МАГАТЭ получило от около 90 государств-членов по всему миру запросы о помощи в контроле за ростом числа инфицированных. Вместе с диагностическим оборудованием и инструментами агентство направило реактивы и расходные материалы для ускорения процесса тестирования, а также оборудование для личной защиты и лабораторные кабинеты для безопасного анализа взятых проб. Первая партия предназначалась для десятков лабораторий в Африке, Азии, Европе, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.