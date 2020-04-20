МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Причиной беспрецедентного падения котировок майского фьючерса на нефть марки WTI в понедельник стало завершение срока действия контракта, а также условия поставки по нему — трейдеры хотят избежать физической поставки им сырья, считает руководитель управления по анализу нефтегазового сектора Renaissance Capital Александр Бурганский.

"Значительные технические изменения цены на нефть сегодня, которые не оказывают большого влияния на финансовые результаты нефтяных компаний, стали причиной дихотомии между ценой на нефть марок WTI и Brent, а также фьючерсами на WTI и фьючерсами на два и более месяцев", — отмечает Бурганский.

"Причиной такой дихотомии является то, что по фьючерсному контракту нефть WTI должна быть физически доставлена??в Кушинг (на крупнейший в США терминал — ред.), а Brent доставляется на море. Учитывая логистические ограничения в Кушинге (и тот факт, что трудно разместить нефть на физическом рынке в условиях низкого спроса), нефтяные трейдеры продают завтрашние фьючерсы, чтобы избежать физической поставки", — поясняет эксперт.

Как сообщается при этом в обзоре экспертов BofA, терминал в Кушинге в настоящее время уже заполнен примерно на 70%.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% — до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% — до 25,9 доллара за баррель.