БАГДАД, 20 апр /ПРАЙМ/. Историческое крушение цен на нефть напрямую зависит от степени контроля над распространением коронавируса и ограничения передвижений населения, в случае ослабления ограничений цены вернутся к нормальным уровням, заявил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% — до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% — до 25,9 доллара за баррель.

"Эта ситуация естественна ввиду того, что не удается контролировать распространение коронавируса, это привело к застою на рынке сырой нефти и переполненности хранилищ, предложение на рынке в избытке", — пояснил Джихад.

По его словам, падение цен является естественным следствием отсутствия сделок на покупку, что негативно отражается на ценах на черное золото.

"Важнейшие факторы, вызвавшие крушение цен на нефть – ограничение пассажирских и промышленных авиарейсов, отсутствие потребления топлива, ввиду всего этого предложения больше, чем спроса", — заявил спикер.

"Процесс связан со степенью контроля над распространением коронавируса и постепенным снятием ограничений на передвижение: по мере того, как мы будем возвращаться к естественному темпу передвижений, это будет отражаться позитивно на потреблении нефти и на ценах. А пока имеются ограничения, мы будем наблюдать дальнейшие потери на рынках", — заявил Джихад.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ираке составляет 1574, из них 82 со смертельным исходом, 1043 пациента выздоровели. В понедельник власти заявили об отсутствии погибших за сутки.