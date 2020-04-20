МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Проектный уровень добычи на Ковыктинском месторождении "Газпрома" может быть повышен с 25 миллиардов до 27,2 миллиарда кубометров газа в год, достичь его планируется к 2026 году, следует из сообщения в корпоративном издании "Газпром инвеста".

"По планам уровень добычи в 2023 году составит более 5 миллиардов кубометров, а с 2026 года месторождение должно выйти на мощность добычи газа 27,2 миллиарда кубометров год", — сообщает "Газпром инвест".

При этом после расширения месторождения в 2032 году планируется достичь на нем годовой производительности в 33,5 миллиарда кубометров газа, 1,9 миллиона тонн нефти и 0,4 миллиона тонн газового конденсата, говорится в материале.

Отмечается, что для добычи газа на месторождении к 2025 году будет закончено бурение 200 скважин, в том числе 31 в 2020 году.

"Газпром" ранее сообщал, что планируемая проектная мощность Ковыктинского месторождения составляет 25 миллиардов кубометров газа в год и 1,4 миллиона тонн конденсата, а выход на эти уровни предусмотрен на третий год разработки. Компания заявляла о планах в 2023 году добыть на месторождении 4,9 миллиарда кубометров газа, в 2024 году — 15 миллиардов кубометров газа, с 2025 по 2050 год — 25 миллиардов кубометров газа в год.

Ковыктинское месторождение станет наряду с Чаяндинским источником газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому российский газ отправляется на экспорт в Китай. Поставки по участку газопровода от Чаянды до границы с КНР начались в начале декабря 2019 года. На втором этапе планируется запуск участка от Ковыкты до Чаянды, "Газпром" планирует начать его строительство в третьем квартале 2020 года. Сейчас на Ковыктинском месторождении продолжается эксплуатационное бурение.