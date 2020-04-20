БАКУ, 20 апр /ПРАЙМ/. Вероятность того, что вступление в силу соглашения ОПЕК+ окажет положительное влияние на мировой рынок нефти, минимальная, обвал цен на "черное золото" не кратковременный процесс, считает азербайджанский эксперт Натик Джафарли.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% — до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% — до 25,9 доллара за баррель.

"Страны продлили карантин в мае из-за пандемии коронавируса, что означает: потребление нефти не будет расти. Вероятность влияния сделки ОПЕК+ на рынок минимальная, объемы непотребляемой нефти очень высоки. Завтра рынок может прийти в себя, но обвал цен — не кратковременный процесс",- сказал эксперт РИА Новости.