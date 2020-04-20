МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия может начать сокращение добычи нефти в самое ближайшее время, раньше оговоренного мая; такое решение рассматривается после того, как стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае достигла отрицательных значений, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия обдумывает снижение добычи нефти в кратчайшие сроки, нежели в мае… Обсуждение последовало после того, как цены на американскую нефть стали отрицательными", — пишет издание со ссылкой на источники.

Цена нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на отметке минус 37,63 доллара за баррель, подешевев на 300%. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории, в ходе торгов они доходили до минус 40,32 доллара за баррель. Такие беспрецедентные цены объясняются тем, что этот контракт подразумевает физическую поставку сырья, вторник будет последним днем торгов, а хранить нефть негде — спрос резко упал из-за коронавируса, и хранилища уже близки к полному заполнению.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила ранее, что с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.