КАИР, 20 апр /ПРАЙМ/. Объявленные США и рядом других стран планы по поэтапному снятию ограничений в связи с коронавирусом и "открытию" экономики увеличат спрос на нефть и остановят историческое крушение цен на черное золото, заявил РИА Новости кувейтский эксперт в сфере нефтяных рынков Худжадж Бу Хедр.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% — до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% — до 25,9 доллара за баррель.

По мнению эксперта, падение цен на WTI в первую очередь является проблемой США. Вашингтон производит то количество нефти, которое ему необходимо, и не нуждается в экспорте, отметил он.

"Производимая сейчас нефть не находит спроса – она нужна лишь на топливо и для заводов", — заявил Бу Хедр.

Он назвал две причины падения цен на нефть в понедельник. "Первая причина – контракты, заключенные в феврале до объявления о пандемии коронавируса, когда цены на нефть уже падали. Вторая причина – переизбыток производства, этой нефти нет места даже в хранилищах", — пояснил эксперт. По его словам, этим избытком нужно как-то распорядиться.

"Проблема заключается в наличии этого избытка нефти. Продлится ли это долго? Думаю, что нет: уже и США, и ФРГ, и Франция, и КНР приняли решение постепенно возобновить работу на рынках, всё это позволит поглотить этот избыток и увеличить спрос на нефть, что приведет к выравниванию баланса между спросом и потреблением", — заявил эксперт.

По его мнению, к концу июня-началу июля можно ожидать рост цен на нефть до 40 долларов.

Ранее был обнародован план президента США о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном "открытии" экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять санитарная ситуация.