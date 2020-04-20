МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае по итогам торгов на Нью-Йоркской торговой бирже (NYMEX) упала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI обвалилась на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 18,3%, до 20,03 доллара за баррель. На NYMEX это предпоследний день торгов майскими фьючерсами WTI.

Торги на лондонской бирже ICE для майских фьючерсов WTI стали сегодня последними. По итогам торгов стоимость майских фьючерсов WTI рухнула на 365,2%, до минус 6,89 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов WTI упала на 18,5%, до 21,12 долларов за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов на NYMEX опустилась на 9,2%, до 25,51 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на бирже ICE снизилась на 8,7%, до 25,83 доллара за баррель.

"Самое простое объяснение отрицательных цен на нефть состоит в том, что игроки сейчас платят "покупателям", чтобы они забрали нефть, когда нефтехранилища будут заполнены до конца", — приводит агентство Market Watch слова аналитика нефтяных рынков Луизы Диксон (Louise Dickson).