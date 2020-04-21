МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил происходящее с фьючерсами на нефть с картельным сговором.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% — до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% — до 25,9 доллара за баррель.

"То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор", — написал Медведев на своей странице в Facebook.