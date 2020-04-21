МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Доллар может подняться к 76-77 рублям, если нефть Brent упадет к 20 долларам за баррель вслед за дешевеющей американской нефтью, сказал РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Если такая же эмоциональная реакция рынка нефти завтра будет наблюдаться, то есть будут снижаться фьючерсные контракты и по WTI, и по Urаls, и по Brent, тогда мы сможем увидеть усиление давление на рубль. Например, при выходе Brent к 20 долларам за баррель, возможно рубль ослабится до 76-77рублей за доллар", — сказал он.

В то же время аналитик обратил внимание, что фактически 21 апреля, когда ближайшим контрактом по фьючерсу марки WTI станет июньский, мы уже должны будем написать, что цены на нефть взлетели более чем на 50 долларов за баррель, так как июньский контракт сейчас стоит порядка 20 долларов.

"Все движения, которые мы наблюдаем, происходят в ближайшем майском фьючерсе. Этот контракт для рынка уже не является основным и для нефтепроизводителей на реальном рынке также не является основным — все поставки заключаются по ценам июньского контракта. Таким образом, для рубля динамика майского фьючерса WTI является не столь определяющим фактором по фундаментальным факторам. Фундаментального влияния искать не стоит", — сказал пояснил эксперт.

"Сейчас мы наблюдаем исторический момент: WTI уходила на минус 37 долларов за баррель в майском контракте. Конечно, такие вещи могут на часть рынка повлиять очень непредсказуемым образом, мы можем увидеть завтра, как это отражается на июньском контракте, хотя, возможно, это и не будет иметь такого масштаба, как мы наблюдаем сейчас. И когда исторический момент завершится, то, возможно, мы не будем видеть заметного влияния на курс рубля со стороны нефтяных цен", — добавил он.