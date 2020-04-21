МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Российскую нефть марки Urals в ближайшие два года ждет период низких цен, в базовом и пессимистичном сценарии даже в следующем году она будет стоить 35 долларов за баррель в среднем по году, хотя в оптимистичном может составить 45 долларов за баррель по итогам 2021 года, говорится в макроэкономическом прогнозе АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.

На фоне низкого спроса на нефть в 2020 году в пессимистичном сценарии Urals в среднем по году может остаться примерно на уровне 25 долларов за баррель, тогда как еще в 2019 году ее стоимость составила 63,7 доллара за баррель. В базовом сценарии, как и в оптимистичном, цена российской нефти все же подрастет до примерно 35 долларов за баррель по итогам года.

Начиная с 2022 года как в базовом, так и пессимистичном сценарии АКРА ждет роста Urals до 45 долларов за баррель и 47 долларов в 2023-2024 годах. Что касается оптимистичных перспектив, то при таком сценарии цена марки по итогам 2022 года может составит 50 долларов за баррель и 65 долларов в 2023-3034 годах.

"Выбор базовой цены на нефть в рамках бюджетного правила можно считать обоснованным… В 2018–2019 годах в публичном поле велась дискуссия о консервативности данной формулы, однако наблюдаемый сейчас обвал нефтяных цен показывает, что и российская нефть в краткосрочном периоде может дешеветь фактически до нуля", — пишут эксперты АКРА.

"Вместе с тем минимум на 50% текущее падение цены на нефть вызвано временным снижением спроса, поэтому цена барреля нефти Urals в 45 долларов США (базовая цена в 2023 году) не должна рассматриваться как оптимистичный прогноз", — добавляют они. В каждом из трех сценариев макроэкономического прогноза АКРА, учитывающего издержки нефтяных компаний и специфику конкурентной среды, возврат к указанному ценовому уровню или превышение его ожидается не позднее 2022 года, отмечают эксперты.

"Таким образом в отличие от 2014 года, когда в отношении цен на нефть был пересмотрен долгосрочный ориентир, от правительства РФ по итогам текущего кризиса, вероятно, не потребуется фундаментальная консолидация бюджета. Это позволит избежать рисков снижения государственного потребления и сдерживающего эффекта для роста экономики", — заключают эксперты АКРА.