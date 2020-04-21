БАГДАД, 21 апр /ПРАЙМ/. ОПЕК+ сделала все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках, какие-либо попытки еще больше сократить нефтедобычу сверх достигнутых договоренностей не помогут решить проблему, заявил РИА Новости представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

"Что может сделать ОПЕК сверх того, что уже сделано? Заключается ли решение проблемы в том, чтобы страны пошли на новое снижение объемов добычи? Я считаю это маловероятным", — заявил Джихад.

"В перспективе это не является решением, поскольку нефтехранилища как производителей, так и потребителей заполнены, предложение существует в избытке, тем самым все сводится к тому, насколько успешно страны смогут взять под контроль ситуацию с коронавирусом и обеспечить возвращение к нормальной жизни", — пояснил он. "Без этого, даже если было бы (объявлено — ред.) новое сокращение добычи, это оказало бы незначительное влияние на ситуацию в краткосрочной перспективе", — указал Джихад.

Историческое крушение цен на нефть напрямую зависит от степени контроля над распространением нового коронавируса и ограничения передвижений населения, в случае ослабления ограничений цены вернутся к нормальным уровням, полагает представитель министерства нефти. По его словам, падение цен является естественным следствием отсутствия сделок на покупку, что негативно отражается на ценах на черное золото.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.