МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Дублирующие составы руководства появятся на всех "этажах" российской атомной отрасли — от ее высшего уровня до отдельных предприятий, эта мера позволит сохранить управляемость отраслью в ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В своем обращении к работникам отрасли Лихачев сообщил, что принято решение о формировании и подготовке дублирующего состава для всех руководителей — в центральном аппарате Росатома в Москве, в дивизионах госкорпорации и на предприятиях.

"Руководители и их дублеры должны поддерживать постоянный контакт, но быть дистанцированными друг от друга. Это позволит нам сохранить боеспособной всю систему управления в случае заболевания кого-то из руководства", — пояснил Лихачев.

В контур управления Росатома входят около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В них работают в общей сложности около 250 тысяч человек.