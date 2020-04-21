МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" создаст в своем составе аналитический центр, который будет искать возможные "точки роста" российской атомной отрасли в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Любой кризис — это не только время потерь, это всегда еще и новые "точки роста". Убежден, что так же, как и кризис 2008 года открыл возможность для взрывного развития целых отраслей отечественной экономики, так и этот кризис, порожденный эпидемией, даст нам новые перспективы. Для этого создаем сейчас в Росатоме специальный аналитический центр", — сказал он в обращении к работникам отрасли.

По словам Лихачева, 28 апреля состоится подведение итогов заочного заседания высшего органа управления атомной отраслью — наблюдательного совета Росатома, в повестку которого вошли вопросы утверждения основных показателей деятельности Росатома за 2019 год, актуализации стратегии развития госкорпорации до 2030 года, программы долгосрочной деятельности Росатома и финансовый план на ближайшие три года.