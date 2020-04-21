ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что текущие цены на нефть "очень интересные", они позволят полностью заполнить резервы США.

Он заявил о намерении залить в резервы до 75 миллионов баррелей.

"Основываясь на рекордно низких ценах на нефть… мы заполняем наши нефтяные нацрезервы, стратегические резервы, и мы надеемся добавить до 75 миллионов баррелей в резервы. И это будет впервые за долгое время, когда они заполнены", — заявил Трамп журналистам.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.