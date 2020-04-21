ЛОНДОН, 21 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Слабый спрос на нефть в США из-за ограничений на фоне коронавируса, а также проблемы с переполненными нефтехранилищами оказали давление на майские фьючерсы WTI, эта ситуация не окажет влияния на нефть марки Brent и, возможно, будет сглажена в июньских контрактах благодаря сделке ОПЕК+, которая вступит в силу с 1 мая. Такое мнение РИА Новости высказала аналитик британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттл.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Как отметила эксперт, физическое исполнение майского контракта WTI, истекающее во вторник, 21 апреля, совпало с проблемой дефицита свободного места в нефтехранилище в городе Кушинг в штате Оклахома.

"Эта проблема наиболее остро стоит для майского контракта, потому что спрос на нефть сейчас самый слабый, поскольку на большей части территории США действуют ограничительные меры в связи с коронавирусом" — отметила Хиттл, добавив, что в ближайшие недели нефтехранилище в Кушинге будет полностью заполнено.

Однако контакты на нефть марки Brent не ограничены физической поставкой, поэтому недостаток хранилища не будет оказывать такое влияние на Brent, пояснила эксперт.

"Кроме того, на поставки нефти пока не оказали достаточного влияния ни остановки производства по экономическим причинам, ни сокращение производства в соответствии с соглашением ОПЕК+", — подчеркнула собеседница агентства.

Говоря об июньском фьючерсе WTI, эксперт осторожно предположила, что давление со стороны продавцов нефти может быть не таким сильным, как в отношении майского контракта, благодаря возможному ослаблению ограничительных мер в связи с COVID-19.