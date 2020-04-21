ЛОНДОН, 21 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, вступающая в силу с 1 мая, поможет слегка стабилизировать цены на нефть, повторение ситуации с майскими фьючерсами на WTI маловероятно, считает старший аналитик компании Rystad Energy Кристофер Пейдж.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Падение майского фьючерса на нефть марки WTI было вызвано слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США.

"То, что мы увидели сегодня, было продиктовано страхом из-за того, что нефтехранилища практически полностью заполнены, а спрос падает из-за коронавируса. Продавцы оказались под давлением из-за условия физической поставки нефти по указанному контракту, поэтому продавали даже по отрицательным ценам", — сказал РИА Новости Пейдж.

По оценке Rystad Energy, в ближайшие два месяца спрос на нефть будет постепенно восстанавливаться, также свою роль сыграет сделка ОПЕК+ по сокращению добычи, достигнутая в апреле.

"Мы полагаем, что спрос будет восстанавливаться, это отразится на контрактах на WTI c исполнением в июне и в июле. Сделка ОПЕК+, которая вступит в силу с 1 мая, также немного поможет рынку стабилизироваться", — добавил Пейдж.