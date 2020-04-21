МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Подписанный президентом России Владимиром Путиным на минувшей неделе указ о комплексной программе по развитию в РФ атомной науки, техники и технологий говорит о том, что руководство страны подчеркивает приоритет атомной отрасли в развитии экономики государства на фоне коронавирусной инфекции, отрасль оправдает это доверие, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Указом президента правительству дается поручение согласовать и принять программу в трехмесячный срок. Ее управление и реализация будет идти по правилам, действующим в отношении национальных проектов. Так что, по сути, наша программа – это еще один, 14-й национальный проект", — сказал Лихачев в обращении к работникам атомной отрасли.

В программе прописаны все ключевые направления развития ядерных технологий, отметил Лихачев, — двухкомпонентная атомная энергетика, атомные блоки средней и малой мощности, водородная энергетика и фундаментальные научные исследования по термоядерному синтезу. "Как и все национальные проекты, программа ориентирована на достижение целей 2024 года, но, по сути, она закладывает основы для развития атомной науки и технологий в горизонте ближайших десятилетий", — добавил глава Росатома.

Лихачев провел историческую параллель с подписанным указом. "Друзья, когда стало известно, что президент Российской Федерации подписал этот указ, мне поступило много звонков, в том числе, от ветеранов", — рассказал он. По словам директора госкорпорации, ветераны отрасли увидели следующую аналогию.

"Начало советскому "Атомному проекту" было положено постановлением Государственного комитета обороны "Об организации работ по урану" в сентябре 1942 года, в самый разгар Сталинградской битвы. Даже в те тяжелейшие дни, когда до победы оставались еще долгие годы, государство все равно смотрело в будущее", — отметил Лихачев.

"Так и теперь, несмотря на все трудности, вызванные эпидемией, президент уделяет особое внимание атомной отрасли, подчеркивает ее приоритет в развитии национальной экономики. Это знак высокого доверия. Уверен, мы его оправдаем", — добавил глава Росатома.