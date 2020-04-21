МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Обвал фьючерсных контрактов на американскую нефть марки WTI внушает оптимизм перед заседанием Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) 21 апреля по вопросу об ограничении добычи нефти в штате, говорится в аналитическом комментарии АКРА.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

"Сегодняшняя динамика нефтяных цен внушает оптимизм относительно завтрашнего заседания Железнодорожной комиссии Техаса, курирующей добычу нефти в крупнейшем нефтедобывающем штате США. На заседании будет рассматриваться вопрос о введении ограничений на добычу нефти в Техасе, и в сложившихся условиях вероятно принятие положительного решения", — считают эксперты АКРА.

Отмечается, что цены на нефть марки WTI обвалились в минувшую торговую сессию более чем на 300%, что связано с приближающейся экспирацией (окончанием обращения на рынке срочных контрактов) фьючерсов на нефть WTI 21 апреля и нехваткой мощностей хранения.

"Следует учитывать, что WTI — это поставочный контракт. Обычно перед экспирацией хеджеры выкупают ранее проданные контракты. Но в нынешней ситуации добывающие компании, которые продавали фьючерсы, чтобы захеджироать свою добычу, не стали их откупать и готовы поставить сырье по любой цене, поскольку хранилища переполнены, а доход от продажи они получили за счет того, что вовремя продали фьючерс", — добавляют эксперты.

"В итоге спекулянты не могут продать фьючерсы обратно хеджерам, при этом физическая нефть им не нужна, и они готовы доплачивать за то, чтобы сырье забрали. Подобная ситуация на финансовом рынке называется "угол", — заключают они.