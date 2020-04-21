ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что США прекратят закупать нефть у Саудовской Аравии.

"Мы изучим это", — сказал Трамп в понедельник на брифинге. Он отвечал на вопрос, возможно ли прекратить закупки у Эр-Рияда, когда цены на американскую нефть достигли отрицательных значений.

В понедельник майские фьючерсы на американскую WTI достигли отрицательных значений, дойдя до минус 37 долларов за баррель по мере того, как продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.