МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что принципы торговли нефтью в будущем могут изменить, например с учетом принципа take or pay.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

"Эта ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики. Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип "бери или плати" (take or pay)", — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Отвечая на вопрос, почему была скорректирована публикация, в секретариате зампреда Совбеза сказали, что из-за проблем с коммуникацией и связью была опубликована только часть комментария, который потом скорректировали.