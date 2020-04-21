МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Власти США могут вернуться к вербальным интервенциям для стабилизации цен на нефть после обвала майского фьючерса марки WTI, чтобы не допустить банкротств небольших местных производителей, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent в понедельник опускался до 25,38 доллара за баррель.

"Я не исключаю, что сейчас будут новые вербальные интервенции со стороны США, потому что то, что сейчас происходит на рынке нефти, больнее всего бьет по американским производителям. У нас тоже сейчас не самая лучшая ситуация, но поскольку у них себестоимость добычи выше, им больнее сейчас. Есть большой шанс, что течение 1-1,5 месяцев, пока цены будут оставаться низкими на ближайшие контракты, кто-то из американских мелких нефтяников может просто не дожить", — сказал он.

"Я не исключаю, что могут быть вербальные интервенции, как, например, перед ОПЕК, когда (президент США Дональд) Трамп предложил договориться. Я не исключаю, что это может повториться", — добавил эксперт.

Во вторник по московскому времени Трамп уже заявил, что текущие цены на нефть "очень интересные", они позволят полностью заполнить резервы США. При этом, как сообщается в обзоре экспертов BofA, терминал в Кушинге в настоящее время уже заполнен примерно на 70%.