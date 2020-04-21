МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Московская Мосбиржа сократит на полдня торги апрельским фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil (на эталонный сорт техасской нефти, который также называется West Texas Intermediate, WTI) из-за обвала ближайшего фьючерсного контракта этого сорта на мировом рынке, говорится в сообщении торговой площадки.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent в понедельник опускался до 25,38 доллара за баррель.

"Московская биржа приостанавливает торги контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) с экспирацией 21 апреля 2020 в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года. Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", — говорится в сообщении.

"С учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения на половину торгового дня указанного контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование", — указывается в сообщении.

Московская биржа также поясняет, что в ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 доллара за баррель, говорится в сообщении.

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.