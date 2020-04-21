БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр /ПРАЙМ/. Стабилизации цен на нефть на уровне 50-55 долларов стоит ждать не раньше 2021 года, считает экс-министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.

"Сокращения, о котором договорились страны, недостаточно. Даже с участием США и Мексики, оно не доходит до 17-18 миллионов баррелей в день, предложение по-прежнему превышает спрос", — сказал он РИА Новости.

По его словам, пока сложно прогнозировать сроки и скорость восстановления спроса на нефтяном рынке.

"Мне кажется, что во втором семестре потихоньку начнется подъем (спроса) со стороны Китая, некоторых стран Европы и Азии, которые начали преодолевать пандемию. Но нормализация и справедливые цены и объемы – это история 2021 года", — считает экс-министр.

"По моему мнению, очень возможно, что в 2021 год цена за баррель стабилизируется на уровне 50-55 долларов за баррель", — добавил он.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent в понедельник опускался до 25,38 доллара за баррель.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.